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Завтра погода в Беларуси резко изменится

  • 2.04.2024, 15:48
Завтра погода в Беларуси резко изменится

Введен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет сообщил о резком изменении погоды. Введен оранжевый уровень опасности на среду из-за осадков и ветра.

Холодный западный циклон атакует, линия соприкосновении тепла и холода движется на восток, создавая по пути беспокойство.

3 апреля днем температура резко скатится. С ночи стартуют ливни с грозами, к утру на севере они могут перейти в снегопад. Сохранится ветер, возможны порывы до 20 метров в секунду. Днем — от 3 тепла по северу до 14 по юго-востоку.

Отметим, что к концу недели возможно возвращение тепла.

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