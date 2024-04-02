В Беларуси начали отключать отопление 4 2.04.2024, 16:09

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Кто первый?

В Беларуси отопительный сезон подходит к концу. Первыми отключать отопление начали в Гродно. Со 2 апреля батареи там перестанут греть в промышленных, общественных и административных зданиях, сообщает «Гродноэнерго».

Решение об отключении отопления принимают обл-, рай- и горисполкомы.

При этом должны учитываться прогнозы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что решение о завершении отопительного сезона принял пока что только Гродненский горисполком.

По нормам «Белэнерго» в организациях социальной сферы – садах, школах, больницах – отопление отключают после трех дней с среднесуточной температурой наружного воздуха 10℃ , для жилого фонда этот показатель ниже – +8℃ в течение трех суток.