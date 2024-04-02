The Telegraph: Украина внесет значительный вклад в безопасность НАТО 2 2.04.2024, 16:20

Альянс должен действовать на опережение, создавая стратегические дилеммы для России.

Предупреждения Эстонии, Литвы и Латвии о скрытой и растущей угрозе со стороны России были слишком легко отвергнуты в некоторых столицах стран Альянса. Представители этих стран убеждены, что только коллективная оборона может обеспечить безопасность в Европе.

За последние 20 лет Эстония, Литва и Латвия многое сделали для укрепления своей безопасности и безопасности Североатлантического союза. Все три балтийские страны инвестируют в оборону больше, чем установленный НАТО показатель в 2% ВВП. Они оказали наибольшую поддержку Украине по сравнению с их размерами из всех стран НАТО, пишет The Telegraph.

Страны Балтии принимают британские, канадские, немецкие, американские и другие войска в рамках усиленного передового присутствия НАТО, многонациональных сил быстрого реагирования. НАТО стало сильнее, но возросли и амбиции противников. Россия является самой большой угрозой евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить, чтобы она выиграла войну в Украине.

«Лидеры Альянса на Вильнюсском саммите в прошлом году четко заявили, что будущее Украины — в НАТО. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, не только ради защиты наших друзей от российской агрессии, но и всех стран евроатлантического пространства. Как закаленный в боях союзник, Украина внесет весомый вклад в нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен стать приоритетом 75-го саммита Альянса в Вашингтоне летом этого года», — отметили посол Эстонии в Украине Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте.

Представители трех стран убеждены, что у НАТО больше работы и на других фронтах. Российская военная экономика и закаленные в боях вооруженные силы могут быстро развернуться с юга на запад. Стратегический вызов обороне и сдерживанию может возникнуть уже через три года или даже меньше.

«Даже если мы сможем сдержать обычное нападение, мы столкнемся с другими угрозами. Мы уже сталкиваемся с асимметричными и гибридными атаками каждый день», — добавили представители Латвии, Литвы и Эстонии.

Политика сдерживания России — это не выбор, а необходимость. Пришло время для Альянса действовать на опережение, создавая стратегические дилеммы для России.