Путин назначил нового командующего Черноморского флота РФ 2 2.04.2024, 16:33

1,130

Сергей Пинчук

После значительных потерь.

Диктатор Владимир Путин назначил Сергея Пинчука новым командующим Черноморского флота России. Он сменил на этом посту Виктора Соколова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отмечается, что Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ и довел до их сведения указ Путина.

Речь идет о кадровых перестановках в Военно-морских силах государства-агрессора. Путин назначил:

▪ главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева;

▪ командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова;

▪ командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Сергей Пинчук

Родился 26 июля 1971 года в Севастополе. В 1993 году начал офицерскую службу в должности командира зенитно-ракетной батареи БЧ-2 эскадренного миноносца.

С декабря 2010 года - начальник штаба - первый заместитель командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. С 20 сентября 2016 года - май 2021 года - командующий Каспийской флотилией.

9 мая 2021 года назначен на должность заместителя командующего Черноморского флота. 5 октября 2021 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморского флота.

Бывший командующий Черноморским флотом

На момент вторжения командующим Черноморского флота РФ был Игорь Осипов, но спустя некоторое время его заменил Виктор Соколов.

Силы спецопераций Украины сообщали, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе в сентябре прошлого года погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Позже Министерство обороны России обнародовало кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, участвовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.

А в начале марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Их подозревают в военных преступлениях.

Уничтожение Черноморского флота РФ

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины поразили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва». Через некоторое время он утонул.

В конце прошлого года Силы обороны уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль «Новочеркасск».

В ночь на 1 февраля вблизи Крыма пошел ко дну Черного моря российский ракетный катер «Ивановец». Катер затонул в результате атаки морских дронов Главного управления разведки Минобороны Украины.