В Минске банкротится создатель первого белорусского бара-коптильни 2.04.2024, 16:41

Фото: relax.by

Должно неплатежеспособное предприятие не очень много.

Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве ресторатора — ООО «БелРестМастер». Информация об этом размещена в госреестре сведений о банкротстве, пишет OL. Несколько лет назад эта компания открыла в столице первый бар-коптильню RIB RAW.

Должно неплатежеспособное предприятие не очень много — чуть более 57 тыс. рублей. Размер активов — примерно 16,5 тыс., из которых половину составляет дебиторская задолженность.

Решение о ликвидации учредители компании (три физлица — граждане Беларуси) приняли еще год назад. Тогда же сообщалось о закрытии их бара RIB RAW, который несколько лет работал на улице Гикало в Минске.

Интересно, что это заведение, только под другим названием (ресторан «Коптильня»), продолжает работать по тому же адресу. Как сообщили OL сотрудники ресторана, в нем немного изменился интерьер и персонал, но концепция осталась прежней.

Ранее сообщалось о банкротстве «дочки» крупной белорусской ресторанной сети «Староместный пивовар» — ООО «СП Брюссель».