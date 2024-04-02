закрыть
2 апреля 2024, вторник, 16:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске банкротится создатель первого белорусского бара-коптильни

  • 2.04.2024, 16:41
В Минске банкротится создатель первого белорусского бара-коптильни
Фото: relax.by

Должно неплатежеспособное предприятие не очень много.

Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве ресторатора — ООО «БелРестМастер». Информация об этом размещена в госреестре сведений о банкротстве, пишет OL. Несколько лет назад эта компания открыла в столице первый бар-коптильню RIB RAW.

Должно неплатежеспособное предприятие не очень много — чуть более 57 тыс. рублей. Размер активов — примерно 16,5 тыс., из которых половину составляет дебиторская задолженность.

Решение о ликвидации учредители компании (три физлица — граждане Беларуси) приняли еще год назад. Тогда же сообщалось о закрытии их бара RIB RAW, который несколько лет работал на улице Гикало в Минске.

Интересно, что это заведение, только под другим названием (ресторан «Коптильня»), продолжает работать по тому же адресу. Как сообщили OL сотрудники ресторана, в нем немного изменился интерьер и персонал, но концепция осталась прежней.

Ранее сообщалось о банкротстве «дочки» крупной белорусской ресторанной сети «Староместный пивовар» — ООО «СП Брюссель».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин