«Куда столько?»: белоруска показала в TikTok, как посадила картошку в марте 4 2.04.2024, 16:53

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Чем спровоцировала шквал вопросов от комментаторов.

Белоруска показала в TikTok участок, засаженный картошкой. Ролик она опубликовала в конце марта. Комментаторы спросили, почему женщина высадила овощ так рано, пишет telegraf.news.

Судя по тегам под видео, участок белоруски расположен в агрогородке Рубель Столинского района Брестской области.

В комментариях люди в основном задавались вопросом, почему белоруска так рано решила посадить картошку: «Молодцы, но ранняя все равно садится в апреле, но никак не в марте, чересчур». На это автор ролика ответила, что всегда в такое время садит этот овощ: «У нас теплее».

В одном из комментариев белоруска рассказала, что высаженная картошка пойдет на продажу после сбора. «Потом в Минск на «Комаровку» по 5 р. за кг», — предположил юзер TikTok.

Кого-то же поразило количество высаженного овоща: «Куда столько? И лето на даче не в радость».

«А если бы до Нового года посадили, уже б выкапывали», — пошутил другой комментатор.

«Да-а-а, скоро под снег садить начнут», — согласился еще один.