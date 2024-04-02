Новый сверхмощный электромобиль Tesla показали незадолго до презентации 2.04.2024, 17:21

Запас хода электрокара превысит 520 километров.

В линейке обновленной Tesla Model 3 2024 вскоре появится мощная версия. Ее презентация состоится уже в ближайшее время, но спортивный седан уже заметили в Калифорнии вблизи Малибу. Фото и видео с ним публикуют в соцсетях.

Топовый электромобиль Tesla Model 3 переименуют: он будет называться не Performance, как раньше, а Ludicrous. На фотографиях видно, что он отличается от стандартного седана более агрессивными бамперами, задним спойлером и особыми колесными дисками.

Салон Tesla Model 3 Ludicrous на фото и видео не показали, однако можно разглядеть спортивные передние сиденья внутри. Ожидается, что спортивной модели предложат особые варианты внутренней отделки.

Также появилась информация, что электромобиль Tesla Model 3 Ludicrous будет значительно мощнее предшественника Performance. Отдачу его двухмоторной силовой установки увеличат примерно до 600-620 л. с. Это позволит разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с.

Cybertruck & model 3 ludicrous rolling out pic.twitter.com/ReaokdNMLu — Boo (@BooDev) April 1, 2024

Батарея останется без изменений (на 82 кВт∙ч), однако за счет улучшенной аэродинамики запас хода немного увеличится и превысит 520 км. Кроме того, новая Tesla Model 3 Ludicrous получит адаптивные амортизаторы и набор разнообразных режимов езды.