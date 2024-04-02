ВСУ под Бахмутом подорвали мост с помощью робота 2.04.2024, 17:43

Нарушена логистика оккупантов.

Украинские воины с помощью робота-камикадзе подорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян, сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

- Работает наземный робот-камикадзе Ratel S, - говорится в сообщении министра.

По его словам, защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян.

Федоров добавил, что Ratel S - это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. По словам министра, он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.