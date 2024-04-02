Можно ли выписаться из родительской квартиры, если не можешь приехать в Беларусь? 2.04.2024, 18:06

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Объясняют юристы.

После 2020 года немало белорусов вынужденно уехали из страны. При этом часть из них по-прежнему зарегистрирована в Беларуси: кто-то — в квартире родителей, кто-то у других родственников. Между тем в поисках выехавших силовики могут беспокоить близких, проводить обыски и даже попробовать арестовать имущество. Но можно ли выписаться из квартиры, не приезжая в страну? «Зеркало» спросило у юристов.

Юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help объясняют: если человек не является владельцем «квадратов» и у него нет доли в праве собственности, то люди, зарегистрированные в квартире, могут обратиться в суд с иском. В нем они просят суд признать человека утратившим право владения и пользования жилым помещением. Документ следует подавать в суд района, где находится жилье.

— Для удовлетворения иска важно доказать два факта. А именно то, что человек добровольно выехал из квартиры и проживает по другому адресу, — рассказывают юристы. — Как правило, сам факт отъезда за пределы страны может подтвердить утрату интереса человека в пользовании квартирой и добровольность выезда. Удостовериться в отъезде за границу суд может, запросив сведения в Госпогранкомитете, также сделав запрос в РУВД, чтобы сотрудники опросили соседей по факту проживания лиц в данной квартире. Дополнительным аргументом может стать то, что человек не участвует в оплате коммуналки.

По возможности суду стоит сообщить место жительства переехавшего за границу. А если вы не в курсе, то его последний известный вам адрес плюс контактные данные — телефон, электронную почту. Это нужно, чтобы уведомить человека о судебном споре.

— Суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства, то есть без ответчика, — объясняют в Legalhub.help.

При этом если суд поддержит решение снять человека с учета по месту жительства, то его выпишут из квартиры. И приезжать в страну для этого не нужно.

— В такой ситуации будут отсутствовать основания для обыска и ареста имущества в квартире, — говорят юристы.