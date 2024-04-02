Лукашенко ополчился на белорусов, которые приезжают на родину из-за границы подлечиться 5 2.04.2024, 18:18

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Диктатор пригрозил усложнить им жизнь.

Принять меры в отношении уехавших за границу белорусов, которые приезжают на родину лечиться, пообещал Александр Лукашенко 2 апреля во время посещения Гродно.

Узурпатор в очередной раз заявил, что никого в Беларуси не держит.

— Если кому-то плохо здесь, сложно — мы никого не держим. Жаль, конечно, что некоторые уезжают, но мы никого не держим. Я помню, с бывшим мэром Гродно ехали в автомобиле пару лет назад. Я ему говорю: «Ну вот, люди от тебя уезжают, что-то тут не так». Он говорит: «Александр Григорьевич, ну уезжать-то они уезжают, но зубок вылечить они к нам едут — там дороговато». Я должен вам сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос, — сказал Лукашенко.

Диктатор упрекнул белорусов, которые приезжают на родину из-за границы подлечиться.

— Они зубок приезжают сюда по дешевке лечить и прочие болезни за ваш счет. Налоги-то вы платите как физические лица, и предприятие ваше тоже платит налоги. А они приезжают по дешевке подлечиться, — возмутился Лукашенко.

Напомним, статья 45 Конституции Беларуси, текст которой размещен на сайте Лукашенко, гарантирует всем гражданам Беларуси независимо от их места жительства «право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом».

«Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания», — говорится в документе.