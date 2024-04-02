В Беларуси в магазинах будут выделять продукцию с «советским» знаком качества 10 2.04.2024, 18:41

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Но некоторые товары его не получат.

Правительство определило, какой отечественной продукции будут присваивать государственный знак качества, а у какой нет шансов его получить. Также прописано, какими способами в магазинах будут выделять товары со знаком качества. Соответствующее постановление опубликовано 2 апреля на Национальном правовом интернет-портале и немедленно вступает в силу.

В документе сказано, что знак качества будут ежегодно присваивать продовольственным и промышленным товарам, а также продукции производственно-технического назначения отечественного производства. Для этого товары должны отвечать главным показателям качества — безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

Ряду товаров знак качества не присвоят ни при каких условиях. Это:

табачные изделия, нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения;

вооружение и военная техника;

пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов;

продукция, к качеству и безопасности которой предъявлены претензии со стороны представителей органов госконтроля в течение года до момента подачи заявки.

Чтобы товару присвоили знак качества, производитель должен за свой счет провести его сравнительный анализ «с показателями лучших современных отечественных и (или) зарубежных образцов». После этого можно подавать заявку в исполком.

Продукцию, которая удостоится знака качества, планируют визуально выделять в магазинах и на интернет-площадках, в том числе с помощью ценников, надписей или другими способами. О ней также будут сообщать на сайтах госорганов и организаций.

Производители товаров со знаком качества могут рассчитывать на скидки на услуги по продвижению своей продукции на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки, в частности, на торговой площадке Alibaba.com по выбранному пакету услуг. Им положены и другие преференции, например, консалтинговое сопровождение и содействие в исполнении обязательств по внешнеторговым контрактам.

Напомним, в январе Александр Лукашенко своим указом утвердил изображение и описание государственного знака качества. Логотип представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы «К» и надпись «Беларусь». То есть, по сути, это почти полная калька логотипа, который был в СССР.