Белорус запустил сбор средств на записи воспоминаний об Алесе Адамовиче 2.04.2024, 19:04

Алесь Адамович

Инициаторы сбора также планируют снять документальный фильм к 100-летию писателя.

Белорус Андрусь Архипенко запустил сбор средств на записи воспоминаний об Алесе Адамовиче.

«Мы, инициативная группа «Прыпынак Адамовича», запускаем сбор средств, чтобы мы могли начать свою работу по записи воспоминаний об Алесe Адамовиче, а также о тех, на кого его творчество повлияло. Мы понимаем, что время идет, и тех, кто знал писателя, остается все меньше и меньше, поэтому мы хотим сохранить эти воспоминания. Часть этих воспоминаний мы планируем использовать в создании документального фильма к 100-летию писателя.

Наша инициативная группа появилась в январе 2018 года в Беларуси, и к 2020 году мы смогли реализовать несколько проектов по сохранению памяти об Алесе Адамовиче. Однако с 2020 года наша деятельность была приостановлена, но теперь мы возвращаемся, чтобы снова напомнить об Алесe Адамовиче и актуальности тем, которые он поднимал. Без вашей поддержки мы не сможем реализовать запланированное и подготовиться к 100-летию писателя через несколько лет», - говорится в описании инициативной группы.

Поддержать инициативу можно по ссылке.

Алесь Адамович – белорусский писатель, публицист, литературовед, критик, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны. Всемирную известность ему принесли книги о войне. Романы автора переведены более чем на 20 языков.

Адамович сделал существенный вклад в развитие литературы и кинематографа. Он известен как автор цикла «Партизаны», в который вошли романы «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», а также книг «Хатынская повесть», «Блокадная книга», «…Имя сей звезде Чернобыль. К 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС», «В партизанах».

Вместе с другими авторами он создал документальный фильм «Хатынь, 5-ый километр». Известные сценаристы снимали кинокартины по мотивам его романов, среди них Виктор Туров, Элем Климов, Виктор Дашук и другие.

Последним произведением, вышедшим при жизни Алеся Адамовича, стала повесть «Vixi» («Прожито», 1993). На ее страницах писатель с присущей ему самоиронией подвел итоги своей жизни.