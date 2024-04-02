Блинкен: Лучший ответ на агрессию Путина – Украина, которая твердо стоит на ногах 5 2.04.2024, 19:12

Энтони Блинкен

Госсекретарь США призвал предоставить украинцам необходимое вооружение.

Сильная в военном, экономическом и демократическом плане Украина будет лучшим ответом российскому диктатору Владимиру Путину на его агрессию.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Sky News.

Во время своего визита в Париж глава Государственного департамента США отметил, что «крайне важно», чтобы страны Запада продолжали поддерживать Украину в ее защите от России.

Он заверил, что помощь украинцам в создании сильных вооруженных сил в долгосрочной перспективе продолжается.

«Мы гарантируем, что у нас будет Украина, которая твердо стоит на ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Это самый лучший ответ на агрессию Путина», - добавил госсекретарь.

По его словам, Франция и США «работают изо дня в день», чтобы предотвратить передачу оружия и оборудования России, в том числе из Ирана, Северной Кореи и Китая.

«Это угроза не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом. Франция и все европейские страны заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения дальнейшего усиления российской военной машины», - подчеркнул Блинкен.