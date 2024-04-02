Спикер ЕС: Лукашенко является соучастником преступлений 2 2.04.2024, 19:16

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Петер Стано

Евросоюз не считает диктатора президентом.

Европейский Союз не считает белорусского диктатора Лукашенко президентом.

Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, передает «Укринформ».

«Европейский Союз может быть угрожающим только тем, кто пренебрегает демократией, правами человека и правами собственных граждан, не уважает нормы международного права в международных отношениях. Европейский Союз не является агрессивным блоком, он не ведет войн, поэтому никто не должен бояться Европейского Союза», – сказал он.

Стано отметил, что ЕС может принимать меры только против тех, кто пытается подорвать правила демократии, международного права и прав человека, против таких, как Лукашенко.

«Лукашенко не является президентом. Мы не считаем его президентом. Он является правителем, который украл результаты выборов у собственного народа, и продолжает репрессии против собственного населения. Он является соучастником преступлений, совершенных Россией во время атаки против Украины и в ходе ее преступной агрессии», - объяснил спикер.

Он отметил, что ЕС принимает меры предосторожности, по крайней мере, со дня начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, чтобы предотвратить любую агрессию со стороны современных европейских диктаторов, таких как Лукашенко или Путин.

«Мы работаем над тем, чтобы Европа была лучше оснащена, чтобы лучше противостоять угрозам, которые могут исходить от этих людей, таких как Лукашенко или Путин», - подытожил Стано.