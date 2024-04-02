Инфляция в самой большой экономике ЕС упала до 2,3% 1 2.04.2024, 19:36

Это самый низкий уровень за три года.

Инфляция в Германии по итогам за март 2024 года продолжила снижаться и по предварительным расчетам составит 2,2 процента в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник 2 апреля, передает DW.

В феврале инфляция в ФРГ составила 2,5 процента, что стало самым низким показателем с июня 2021 года. Аналитики ожидают дальнейшего снижения темпов роста цен, отмечает агентство AFP. В марте продолжили снижаться цены на энергоносители, ожидается, что они подешевеют на 2,7 процента.

Впервые с февраля 2015 года цена на продукты питания оказались ниже, чем в том же месяце прошлого года, указывает AFP. Продукты в марте дорожали на 0,7, что значительно ниже общего уровня инфляции — такое произошло в феврале впервые с ноября 2021 года, отмечает агентство.

«Однако негативным фактором остается дискомфортно высокий уровень инфляции услуг на уровне 3,7 процента», - прокомментировал данные главный экономист немецкого банка развития KfW Фритци Кёлер-Гайб. Одной из причин этого стало более раннее празднование в этом году Пасхи, отметил он.

Глава отдела исследования конъюнктуры мюнхенского Института экономических исследований ifo Тимо Волльмерсхойзер ожидает, что инфляция «летом упадет ниже 2-процентной отметки».