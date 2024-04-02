На трассе М1 водитель микроавтобуса уснул за рулем и влетел в попутный ЗИЛ 1 2.04.2024, 20:01

3,090

Мужчина погиб.

Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком в Ивацевичском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 2 апреля около 04.30. Предварительно установлено, что 29-летний житель Жабинки ехал на Volkswagen по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 135-м километре дороги он уснул за рулем и столкнулся с попутным автомобилем ЗИЛ, которым управлял 58-летний мужчина.

В результате ДТП водитель VW от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.