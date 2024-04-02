закрыть
2 апреля 2024, вторник, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На трассе М1 водитель микроавтобуса уснул за рулем и влетел в попутный ЗИЛ

1
  • 2.04.2024, 20:01
  • 3,090
На трассе М1 водитель микроавтобуса уснул за рулем и влетел в попутный ЗИЛ

Мужчина погиб.

Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком в Ивацевичском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 2 апреля около 04.30. Предварительно установлено, что 29-летний житель Жабинки ехал на Volkswagen по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 135-м километре дороги он уснул за рулем и столкнулся с попутным автомобилем ЗИЛ, которым управлял 58-летний мужчина.

В результате ДТП водитель VW от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин