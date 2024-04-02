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УЕФА сильнейшим клубом Беларуси признала БАТЭ

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  • 2.04.2024, 20:25
УЕФА сильнейшим клубом Беларуси признала БАТЭ

Чемпионы страны из минского «Динамо» – на третьем месте.

На официальном сайте европейского футбольного ведомства обновился клубный рейтинг, куда включена 421 команда и где представлен каждый континент.

В новой редакции лидирует английский «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне завоевал пять трофеев — то есть, стал лучшим во всех турнирах, где участвовал. В тройке также немецкая «Бавария» и «Реал» из Мадрида. Наибольшее представительство в топ-10 имеет Англия. Помимо «Манчестер Сити», здесь еще «Ливерпуль» (5-й), «Челси» (8-й) и «Манчестер Юнайтед» (10-й).

В рейтинг включены и восемь клубов из Беларуси. Наивысшее место среди них занимает борисовский БАТЭ, который в прошлом году представлял страну в Лиге чемпионов. У него 9,500 рейтинговых баллов и 152-я позиция.

Следом из белорусских команд упомянут солигорский «Шахтер». Он на 219-м месте. Минское «Динамо» располагается на 283-й строке, брестское «Динамо» - на 320-й, жодинское «Торпедо-БелАЗ» - на 339-й, гродненский «Неман» - на 384-й.

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