Белорус создает уникальные наборы конструктора по столичным достопримечательностям 2.04.2024, 20:55

Как выглядит Минск из Lego.

Самое интересное, что предложил нам белорусский TikTok за сегодня, — это свежий канал From Belarus With Lego, автор которого показывает, как бы выглядел Минск, если бы он был конструктором. Националка, метро «Московская» и «дом-кукуруза» на Комаровке — с 3D-графикой и детальной инструкцией по сборке. Считай, искусство.

Автора канала зовут Максим, и создает всю эту красоту он в программе Lego Studio 2.0 — официальном инструменте Lego для дизайна наборов. О том, как это происходит, он рассказал журналисту «Онлайнера»:

— Я самоучка, графическому дизайну меня никто не учил. На разработку каждого макета уходит от одного до трех дней. Сложнее и дольше всего — пережить рендер: еще три дня на 50-секундный ролик. Наверное, пора менять видеокарту. Сейчас думаю сделать набор Lego на основе фигуры зубра, который стоит на трассе М1. А потом, по просьбам людей в комментариях, наверное, продолжу серию со станциями минского метро, — рассказал парень.

Проекты разработаны по всем стандартам компании Lego, и в теории их осталось только отлить из пластика. Так что кто знает, возможно, мы когда-нибудь и вправду сможем собрать Минск своими руками.