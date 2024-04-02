После подрыва россиянами Каховской ГЭС водохранилище зарастает ивовым лесом 2.04.2024, 21:22

Фотофакт.

Половина водохранилища после взрыва россиянами Каховской ГЭС уже заросла ивовыми деревьями. Об этом рассказал в интервью «Укринформу» член правления Украинской природоохранной группы, заведующий кафедрой ботаники Херсонского госуниверситета Иван Мойсиенко.

По словам Мойсиенко, подрыв дамбы Каховской ГЭС произошел тогда, когда на деревьях ивы созрели семена. А семена этого дерева распространяются и ветром, и водой. То есть когда вода отступала, то попавшие в нее семена двигались в центр водохранилища. А когда вода постепенно сходила, она прилипала к почве.

«Ива массово рассеялась по водохранилищу. Я думаю, что сейчас более 50% территории водохранилища покрывают эти молодые ивовые леса. И поразило то, с какой скоростью деревья росли: высота достигала 2,5 м, а иногда и 3,08 м», – рассказывает эколог.

По словам Ивана Мойсиенко, там, где были водотоки и озера, образовались болота и появились болотные растения: камыш, рогоз, клубнекамыш.

Эколог также отмечает, что восстановление водохранилища не имеет никакого смысла. Ведь с точки зрения природы водохранилище было однообразной и бедной экосистемой. Это стоячая вода, которая очень сильно цвела. Была растительность пресноводная, но только на глубине до 3 метров. Поэтому на дне водохранилища была этакая «пустыня». Исчезли ценные виды рыб.

«Исследовав лишь кусочек Каменской Сечи, мы видим, как на глазах биоразнообразие в геометрической прогрессии развивается. А выросшая на этой территории ива – сколько она уже углекислого газа вывела из атмосферы! То есть мы решим достаточно много вопросов по экологии, если не будем восстанавливать ГЭС», – объясняет Мойсиенко.