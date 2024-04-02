YouTube Music разрешила загружать песни на компьютер 1 2.04.2024, 21:56

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Но есть нюанс.

Такую возможность получили пользователи с платной подпиской на YouTube Music.

YouTube Music теперь позволяет скачивать песни на компьютер. Сервис поддерживает офлайн-загрузку.

Пользователи с платной подпиской увидят на YouTube Music поздравительное сообщение с текстом «Новинка! Загрузите музыку для прослушивания в режиме офлайн» возле вкладки «Библиотека».

Для того чтобы сохранить музыку для использования в автономном режиме, необходимо перейти на страницу альбома или сингла, найти кнопку загрузки, расположенную между опциями «Сохранить в библиотеке» и дополнительным меню с тремя точками и нажать на нее.