В НХЛ повторили достижение одного из лучших хоккеистов всех времен 2 2.04.2024, 22:17

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Сидни Кросби

Кросби повторил достижение легендарного канадско-белорусского хоккеиста Гретцки.

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повторил достижение легендарного канадско-белорусского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге.

36-летний игрок в матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) заработал три очка и добрался до отметки 82 очка в текущем чемпионате.

Поскольку в регулярном первенстве НХЛ 82 поединка, Кросби гарантированно завершит основную часть сезона со средним показателем в минимум одно очко за игру. Таким образом канадец повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов подряд с таким показателем — 19 кампаний.

19 POINT-PER-GAME SEASONS FOR SID! 🐧



Sidney Crosby has tied Wayne Gretzky for the most point-per-game seasons in League history! pic.twitter.com/KbJfwMd4qw — NHL (@NHL) April 2, 2024

Легендарный канадец с белорусскими корнями только в своем 20-м сезоне в НХЛ набирал меньше, чем по одному очку в среднем за игру.

Отметим, что контракт 36-летнего игрока заканчивается летом 2025 года, поэтому Кросби будет иметь следующий сезон, чтобы стать рекордсменом в истории НХЛ.

Добавим, что Кросби за 19 сезонов в НХЛ набрал 1584 очка. По этому показателю он занимает 11-е место. Бесспорным лидером по количеству заработанных баллов является Грецки — 2 857.

Уэйна Гретцки родился 26 января 1961 года в Брентфорде (Канада). С клубом «Эдмонтон» четырежды выиграл Кубок Стэнли. Установил 61 рекорд НХЛ и получил за свои достижения прозвище Великий. 10 сезонов он был лучшим бомбардиром НХЛ. Признан лучшим хоккеистом НХЛ всех времен. Сейчас является совладельцем клуба «Финикс Кайотс». Играл за Канаду против сборной Беларуси на Олимпиаде в Нагано (1998 г.).

Дедушка Уэйна — Терентий — переехал в Канаду из Гродненской губернии. Сам Уэйн рассказывал, что «с детства слышал белорусский язык».