В «Новой Боровой» построят дом с «квадратом» от $1280 2.04.2024, 22:28

В европейском стиле.

В «Новой Боровой» представили многоэтажный дом в европейском стиле с зеленым двором и многофункциональной перголой. Внутри обустроят квартиры с личными террасами с видом на двор и парк, погребами, хобби-комнатами и готовой отделкой. Застройщик «А-100 Девелопмент» запустил продажи и озвучил цены – от $1280 за «квадрат». Сдать обещают к концу следующего года, пишет «Онлайнер».

Новый дом (№7.31 по генплану) появится в Сиреневом квартале недалеко от парка и центральной площади с амфитеатром. Фасад будет выдержан в едином для застройки стиле — в сиреневом, зеленом, голубом и бирюзовом оттенках. Концепцией предусмотрено «элегантное сочетание мягких цветов и ярких контрастных элементов — декоративных розовых панелей и паттернов цветков сирени».

Здание переменной этажности — от 7 до 9 этажей. Квартиры предлагают метражом от 45 до 98 кв. м. На первом этаже — открытые личные террасы с электромеханическими маркизами. Есть жилье с погребами и хобби-комнатами, а в четвертом подъезде — с чистовой отделкой от застройщика и полностью готовой кухней.

Стоимость «квадрата» — от $1280 в эквиваленте. Так, однокомнатная квартира на 46 «квадратов» обойдется в $66 930. Покупателям доступны рассрочка и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

Жителям многоэтажки будет доступна детская площадка с комнатой для мамы и ребенка в городском парке. А еще — территория для выгула собак с тренировочным оборудованием. Рядом появится спортивная зона: площадки для стритбола и баскетбола, столы для настольного тенниса и место для воркаута. Из необычного — уличный скалодром и игровая яма для катания на велосипедах. Тут же запланирован павильон для игры в сквош с раздевалками и уборными.

Из дома будут вести тропинки, окруженные кустами сирени. Уединенность и уют добавит зонирование холмиками, за которыми можно будет организовать пикник или поработать в тишине.

Внутренний двор хоть и будет закрытым, но станет продолжением парка. В нем создадут зоны для тихого отдыха с круглыми навесами, переносной мебелью, столом и скамьями. Найдется место и для барбекю. Детские площадки рассчитаны как на малышей, так и на подростков. Из интересных малых архитектурных форм — многофункциональная пергола (навес для вьющихся растений) с качелями. Вблизи появятся мини-огороды, велобоксы и велопарковки.

В каждом подъезде появятся помещение для мытья лап домашних животных и колясочная. Будут и другие атрибуты домов в «Новой Боровой»: чат-доска, полки для буккроссинга и почтовые ящики со спам-отделением. Вход в подъезд сделают безбарьерным.

Новый дом сдадут в четвертом квартале 2025 года. К тому моменту рядом с кварталом откроется и парк.