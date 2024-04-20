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Суперкомпьютер спрогнозировал будущего победителя Лиги чемпионов

  • 20.04.2024, 1:25
Суперкомпьютер спрогнозировал будущего победителя Лиги чемпионов

Кто фаворит?

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал, как завершится борьба за трофей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Уже известны полуфиналисты турнира: мадридский «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией», а ПСЖ встретится с дортмундской «Боруссией».

Главным фаворитом на выход в финал и победу в Лиге чемпионов компьютер считает «Реал». Вероятность победы мадридской команды составляет 39,31%. Вторым идет ПСЖ с вероятностью чемпионства 27,41%.

При этом примерно равные шансы в статусе аутсайдеров имеют немецкие «Бавария» и «Боруссия» – 16,90% и 16,38% соответственно.

Первые матчи в полуфинальных парах пройдут 30 апреля и 1 мая. А ответные – 7 и 8 мая.

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