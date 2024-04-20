Минский завод попал под санкции США из-за баллистических ракет 20.04.2024, 8:29

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки определил ряд предприятий-поставщиков, способствующих распространению баллистических ракет, и в отношении которых вводятся санкции. Три из них расположены в Китае, и еще одно - в Беларуси.

Об этом сообщает Госдеп США.

В заявлении американского ведомства отмечается, что соответствующие предприятия «поставляли предметы, пригодные для ракет, для баллистических ракет Пакистана, включая его программу ракет большой дальности».

«Соединенные Штаты привержены укреплению глобального режима нераспространения, принимая меры для срыва сетей закупок, поддерживающих деятельность по распространению, которая вызывает беспокойство. Сегодня мы определяем четыре субъекта в соответствии с исполнительным приказом 13382, направленным против распространителей оружия массового уничтожения», – говорится в релизе.

Какие именно субъекты попали под санкции

Минский завод колесных тягачей (Беларусь);

Xi'an Longde Technology Development Company Limited (Китай);

Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd (Китай);

Granpect Co. Ltd. (Китай).

Причина ограничений

В заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллер указывается, что данные предприятия принимали участие «в деятельности или операциях, которые существенно способствовали или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки, включая любые усилия по производству, приобретению, владению, разрабатыванию, транспортировке, передаче или использованию таких предметов Пакистаном».