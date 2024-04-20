Джонсон за считаные часы до исторического голосования в Конгрессе сделал новое заявление о помощи Украине 11 20.04.2024, 8:54

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Политик рассказал о «лучшем решении».

Председатель нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон за считанные часы до решающего голосования за законопроекты о помощи союзникам, в том числе Украине, дал оценку этим документам.

Спикер считает, что это «лучший продукт, который можно получить в этих обстоятельствах».

Такое заявление он сделал в небольшом комментарии для СМИ на Капитолийском холме, сообщает «Европейская правда».

Джонсон назвал поддержанный ранее Сенатом законопроект, в котором помощь союзникам объединялась в один пакет, «безлимитным чеком на получение иностранной помощи» и добавил, что разделение этого пакета на отдельные законопроекты является «лучшим процессом».

По мнению спикера, каждый законодатель имеет возможность проголосовать в соответствии со своей волей и волей своего электората.

Комментируя новые законопроекты, председатель Палаты представителей отметил, что они включают использование активов коррумпированных российских олигархов в пользу Украины, а также выделение финансовой части помощи Киеву в качестве кредита.

Джонсон допустил, что предложенное законодательство неидеальное в сравнении с тем, которое, как он считает, могло бы быть, если бы республиканцы возглавляли обе палаты Конгресса, а также Белый дом, но, по его мнению, это «лучшее, что можно получить в нынешних условиях».

Напомним, в пятницу Палата представителей Конгресса США проголосовала за открытие дебатов по упомянутым законопроектам.

Решающее голосование запланировано на субботу, 20 апреля. Тем временем в Пентагоне заявили о готовности немедленно начать поставки помощи Украине, как только Конгресс одобрит необходимый законопроект.

Новый пакет, вероятно, будет включать средства ПВО и артиллерии.