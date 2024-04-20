Лавров, хватит позориться! Телеграм-канал «СерпомПо»

20.04.2024, 9:24

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Испанский стыд.

«Когда говорят, что ОДКБ не может определить где его зона ответственности в Армении (следует отметить), Армения сама пока не определила (свои границы)»

За вас, Лавров, как и за неофициального пресс-аташе МИДа Азербайджана Марию Захарову уже все устали испытывать «испанский стыд»! А скоро перестанут не то что возмущаться, но и смеяться над вашими все более гротескными нелепицами.

Мы не поняли, а вы Армению в ДКБ в 1992-м и в ОДКБ в 2002-м с какими границами принимали, стендаперы?

Такими темпами прогрессирующей деградации, побывав в глазах соседей и партнеров поочередно в неофициальных статусах жуликов, лжецов, предателей, криворуко-агрессивных сумасшедших, а теперь и посмешищ (привет с индийской конференции G20), вы в какой-то момент рискуете полностью и окончательно, политически и профессионально самоаннигилироваться. И в мировом информпространстве, и в сфере международных отношений хоть немного уважающих себя государств. А отнюдь не только в некогда «союзной» Армении.

Когда даже интервью вашего «великого геополитика» с Карлсоном, беседа с Орбаном или поздравление от Токаева станут несбыточной мечтой.

Все то, о чем вы, Лавров. Рябков, Захарова, Небензя (как и ваш «МихалИваныч»), кривляясь и оправдываясь, лжете, пытаясь оправдать свои провалы и предательства из серии «Армения сама виновата в нападении Азербайджана» или «Украина сама на нас напала, и мы были вынуждены» - уже никому более не интересны. Вы полностью обнулились, господа бывшие дипломаты. Вы хоть это понимаете?

Никаких союзников или добрых партнеров на постсоветском пространстве у вас больше нет. С пеной у ртов официальных лиц и «генералов» пропагандистских войск вы годами угрожаете Армении, Казахстану, Молдове (недавно из-за референдума о вступлении в ЕС). Регулярно обвиняете в «русофобии» и «прозападной ориентации», грозя «украинским» или «грузинским» сценариями. Теперь после своего тотального провала в «Крокусе», кошмарите бесправных «гастарбайтеров», унижая страны Центральной Азии.

Что потом будете рассказывать про это? Повторим: никому это не будет интересно! Хоть трижды перепишите свои методички на грузинском, украинском, армянском, немецком и английском.

Все уже все знают про вас.

И про «освобождение Украины».

И про «северные территории» Казахстана...

И про ваше предательство союзника - Армении.

И про войну Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая не началась бы даже при военно-политической поддержке диктатора Алиева со стороны Турции, Израиля, Пакистана, если бы вы не санкционировали ее - ради пробития «Зангезурского коридора» (под управлением погранслужбы ФСБ) и уничтожения демократически избранного правительства Пашиняна.

И про многократное обнуление ОДКБ после того, как в мае 2021 и сентябре 2022-го войска Азербайджана, нарушив уже границу Республики Армения, вторглись и захватили 200 кв. км. А РФ и ОДКБ даже не осудили, т. к. Путин продолжает работать в тандеме с Алиевым против Пашиняна.

И про то, как путинские миротворцы прикрывали азербайджанскую блокаду населения Карабаха вместо того, чтобы выполнять обязательства по работе Лачинского коридора. А потом - и этническую чистку 100 тысяч армян Арцаха в результате «спецоперации» Алиева в сентябре 2023-го. (ранее после войн 2016 и 2020 гг. из своих домов бежали еще 50 тыс.). И уничтожение культурного и исторического армянского наследия в обезлюдевшем Карабахе.

Знают об этом не только а Армении, но и в Европе, США, Канаде, даже в Иране и Индии и в ряде стран Латинской Америки и в Австралии.

Вы кого надуть хотите? Что можете предложить кроме:

криков из-за того, что Армения ради самосохранения заморозила участие в обнулившемся ОДКБ и ищет союзников или партнеров во Франции, ЕС, США, Индии, Иране и даже в арабских странах?

угроз Еревану после размещения миссии наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном?

истерик из-за брюссельской встречи Пашиняна с Блинкеным, фон дер Ляйен и Боррелем по экономической поддержке Армении?

Госпропаганды против Армении и других стран быв. СССР?

Ничего!

После вас останутся руины, что век не разгрести. Уйдите!

Телеграм-канал «СерпомПо»