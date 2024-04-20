СМИ: Все выпущенные Tesla Cybertruck оказались с «сюрпризом» 1 20.04.2024, 9:29

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Речь идет о 3878 авто.

У Tesla Cybertruck обнаружили первый серьезный дефект. Абсолютно все выпущенные электропикапы отзывают на сервис для ремонта.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Причина отзыва — слабое крепление накладки на педаль газа. Она может расшататься и застрять в педальном узле, что приведет к «залипанию» педали газа и неконтролируемому разгону. То есть существует реальная опасность попасть в серьезное ДТП с тяжелыми последствиями.

Причина дефекта — непродуманный способ монтажа накладки. При ее креплении использовали для смазки обычное мыло, из-за чего она прилегала не слишком плотно. С апреля от этого способа отказались.

Под отзыв подпадают все электромобили Tesla Cybertruck, выпущенные с 13 ноября по 4 апреля, а это 3878 авто. Таким образом удалось узнать, что пока что объемы производства пикапа пока небольшие.

В случае залипания педали газа водителям рекомендуется сразу нажимать на тормоза — они способны остановить пикап Tesla Cybertruck.