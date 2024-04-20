Певица-путинистка Успенская экстренно вызвала «скорую» 3 20.04.2024, 9:56

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Что случилось?

Певица «шансона» и путинистка, бывшая киевлянка Любовь Успенская, которая недавно получила паспорт гражданина РФ, неожиданно обратилась за срочной медицинской помощью.

По информации телеграмм-канала Mash, Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем.

«Певице резко стало плохо — участилось сердцебиение. Медики приехали на Мосфильмовскую улицу. Сейчас ей оказывают помощь», - сообщают пропагандисты.

Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».