В «ДНР» российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста: новые факты 14 20.04.2024, 10:07

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В истории всплыли интересные детали.

Похищенный в самопровозглашенной «ДНР» американский «военкор» Рассел «Техас» Бентли убит. Слова его жены Людмилы про убийство уже подтвердили «официальные» лица псевдореспублики, которые намекнули: информация, что преступление совершили российские военные, соответствует действительности, передает obozrevatel.com.

В частности, «председатель» общественной палаты «ДНР» Александр Кофман утверждает, что это убийство повлечет за собой «колоссальные репутационные потери» для «ДНР». Он также добавил, что «анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом», однако для жены убитого «надежда на чудо есть всегда».

Кофман не назвал прямо убийц американца, однако его слова о «репутационных потерях» свидетельствуют, что жена Бентли Людмила говорила правду по поводу того, что ее мужа похитили российские военнослужащие из 5-й бригады.

«Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жестко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка», - рассказывала она.

В свою очередь редактор издания «Русское время» (где работал «военкор» Бентли), ссылаясь на свидетелей, сообщил, что американца похитили «люди в военной форме», которые «решили, что он шпион». Дело в том, что Бентли «задержали», когда он снимал последствия прилета по воинской части на Автобазовской улице.

Коллаборант, бывший глава «службы безопасности» так называемой «ДНР» Александр Ходаковский прямо указал, что американца убили российские военные. Правда, свое сообщение об этом он уже удалил.

Также косвенно подтверждает причастность к убийству именно российских военных «член совета по правам человека при президенте РФ» Марина Ахмедова.

«Мне жаль, что в наших рядах затесались такие исключительные военные. Исключить из армии и наказать, проведя расследование, их нужно. Из армии и в тюрьму, если все подтвердится», – предложила Ахмедова.

Бентли Рассел Боннер родился в июне 1960 года в Хьюстоне. Это наемник и пропагандист, воевавший на Донбассе с января 2015 года. Интересно, что в псевдореспублике кичились тем, что Рассел был коммунистом, но другие страницы его биографии замалчивали. Например, что именно этот американец был в международной преступной группировке, которая торговала наркотиками.