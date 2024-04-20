Опять три процента 2 Телеграм-канал «Письма к дочери»

20.04.2024, 11:05

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Это просто магия какая-то.

Вот что ты будешь делать, опять у нас три процента. Это просто магия какая-то. Пишут, что по результатам исследования только три процента уехавших из страны айтишников вернулись обратно. Ну на самом деле никакая это не магия, конечно, а просто стандартная статистическая погрешность. То есть, магия больших чисел.

Но любопытный научный факт состоит в том, что с уехавшими от стабильности белорусами даже эта статистическая погрешность в основном не работает. Не знаю на что надеялись белорусские власти, когда они создали комиссию по возвращению и предлагали писать в нее покаянные письма. Но, казалось бы, на статистическую погрешность они точно могли рассчитывать.

То есть, если считать в триста – триста пятьдесят тысяч уехавших, то желающие вернуться в рамках трехпроцентной статистической погрешности должны были завалить комиссию своими письмами. Но нет. Не завалили. Не помню сколькими обращениями комиссия в последний раз хвасталась, но то, чем они хвастались не тянет на статистическую погрешность от статистической погрешности. Получается, что даже магия больших чисел не действует.

А белорусским властям очень бы, конечно, хотелось, чтобы хоть что-нибудь у них сработало. Потому что стабильность достабилизировалась до того, что в ней уже некому работать.

И ладно раньше в ней некому было работать врачами и айтишниками. Это творцы стабильности еще могли бы пережить. Потому что на творцов стабильности врачей бы хватило. Но теперь же в стабильности некому работать строителями, слесарями и токарями.

Вот кое-кто стенал, что ему для его экономического процветания не хватает рабочих рук. То есть процветания делать некому. Губопики же процветания не сделают. Губопики даже камни на полях в Гродненской области собирать не умеют, а умеют их только разбрасывать.

Хотя дефицит рабочих рук в стабильности приобрел такие масштабы, что даже губопикам пришлось подключить себе несвойственные функции. Они теперь звонят тем, кто уехал и обещают, что ничего плохого им не сделают. Ну то есть губопики, конечно, самые подходящие люди, чтобы завоевать всеобщее доверие.

А ведь у проблемы дефицита кадров есть простое решение. Надо просто прекратить геноцид беларуского народа и с кадрами все постепенно наладится. Но это простое решение для белорусских властей самое недоступное. Потому что белорусские власти думают, что геноцидом беларуского народа они строят себе свою стабильность.

Хотя на самом деле все, конечно, наоборот. Геноцидом беларуского народа белорусские власти свою стабильность себе только доламывают. Даже если им кажется наоборот. Губопики и другие специалисты по геноциду беларуского народа попортили стабильность гораздо больше, чем все белорусские граждане с сомнительной политической лояльностью. Даже больше, чем.

Телеграм-канал «Письма к дочери»