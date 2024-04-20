Путину готовят «шарфик» или «табакерку» Виктория Зубкова, planeta.press

20.04.2024, 11:53

1,008

Российские миллиардеры что-то задумали.

— Вы из какого общества, товарищи?

— Трудовые резервы.

— А что, Динамо бежит?

— Все бегут.

(Фильм «Джентльмены удачи», 1971 г.)

Российские миллиардеры правят свои биографии в «Википедии» после полномасштабного вторжения России в Украину и пытаются удалить информацию о гражданстве, имуществе, санкциях и связях с Кремлем, выяснили в совместном расследовании «Важные истории» и Wikiganda. Стесняются своего жизненного пути в том числе и дочери диктатора Путина: Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

В качестве примера расследователи привели историю злоключений Аркадия Воложа — сооснователя компании «Яндекс», которая занимает доминирующее положение во многих секторах российского IT-рынка и является инструментом кремлевской цензуры и пропаганды.

После полномасштабного вторжения руководитель агрегатора новостей «Яндекс.Новости» Лев Гершензон назвал IT-компанию ключевым элементом «в сокрытии информации о происходящем». Он отметил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны [в Украине] нет», хотя идет уже шестой ее день.

“Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал «Новой газеты». Нет уголовной ответственности за то, что на главной «Яндекса» появятся заголовки русскоязычных СМИ, не имеющие лицензии СМИ», — написал Гершензон. Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления» и уволился из компании.

В «Яндексе» в ответ сослались на необходимость обеспечивать работу компании, что не позволяет им «залезать на броневик». А уже в апреле 2022 года, например, агрегатор удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации десятков изданий, которые объективно освещали полномасштабное вторжение российской армии в Украину и сайты которых были заблокированы российскими властями.

Аркадий Волож попал под санкции Европейской союза в июне 2022 года, но, в отличие от того же Льва Гершензона, публично осудил российскую агрессию против Украины лишь в августе 2023-го.

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», — заявил он. И посетовал, что у него было «много причин», по которым ему «приходилось молчать». Насчет «много причин» миллиардер, конечно, лукавил, ведь причина одна и на поверхности — бизнес-интересы в России.

ЕС в марте 2024 года снял санкции с российского миллиардера после того, как он ушел с поста гендиректора «Яндекса», продал российскую часть бизнеса и публично осудил войну. Теперь на своем сайте Аркадий Волож — родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель. «Упоминания о связях бизнесмена с Россией несколько раз (1, 2) пытался удалить и из главной мировой онлайн-энциклопедии, «Википедии», некий редактор с IP из Тель-Авива (сам Волож с 2015 года живет в Израиле)», — пишут расследователи.

Российские миллиардеры, прямо как из общества трудовые резервы — все бегут. В феврале 2024 года, например, стало известно, что основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, с 2017 по 2021 год входившие в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», отказались от российского гражданства. Миллиардеры стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавшими российские паспорта за два последних года. Ранее такое решение приняли Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров («Арети»), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

Из «Динамо» тоже бегут. В июле 2023 года СМИ подсчитали, что за год более 200 российских спортсменов сменили гражданство, среди них есть чемпионы Европы и мира. Характерно, что больше всего атлетов, сменивших гражданство, среди шахматистов — 141 человек. Одна из них — 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, гроссмейстер Александра Костенюк, которая перешла в сборную Швейцарии.

С одной стороны, бегство ведет к консервации кремлевского режима, противники которого уезжают из России вместо того, чтобы создать реальную оппозицию и противостоять власти. С другой, среди миллиардеров есть много таких, у которых по причине специфики бизнеса сбежать не получится, и они могут профинансировать пресловутую «табакерку» или «шарфик». Бизнесмены понимают, что их лояльность больше не гарантирует сохранность имущества и жизней в РФ.

«Кормовой базы» становится меньше, значит, товарищи в погонах начнут раскулачивать участников списка Forbes. И начнут, видимо, с «ельцинских», судя по тому, что Фонд борьбы с коррупцией выпустил первую серию документального сериала, в котором соратники Алексея Навального расследуют события 90-х годов в поиске ответа на вопрос, откуда растут корни путинской диктатуры.

Впрочем, это уже совсем другая история…

Виктория Зубкова, planeta.press