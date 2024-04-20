Мигранты ранили польского солдата на границе с Беларусью 17 20.04.2024, 12:21

4,206

Нелегалы атаковали с белорусской территории.

В ночь с 18 на 19 апреля в польско-белорусском пограничье произошел инцидент, в результате которого пострадал военнослужащий польской армии, сообщила пресс-служба Главного командования Вооруженных Сил Польши.

Группа польских военнослужащих из состава Военно-оперативной группы (WZZ) в Подляском воеводстве патрулировала границу.

Мигранты с территории Беларуси забросали их камнями, в результате чего один из польских военных был ранен.