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Мигранты ранили польского солдата на границе с Беларусью

17
  • 20.04.2024, 12:21
  • 4,206
Мигранты ранили польского солдата на границе с Беларусью

Нелегалы атаковали с белорусской территории.

В ночь с 18 на 19 апреля в польско-белорусском пограничье произошел инцидент, в результате которого пострадал военнослужащий польской армии, сообщила пресс-служба Главного командования Вооруженных Сил Польши.

Группа польских военнослужащих из состава Военно-оперативной группы (WZZ) в Подляском воеводстве патрулировала границу.

Мигранты с территории Беларуси забросали их камнями, в результате чего один из польских военных был ранен.

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