«Дорогие дачи оказались в ледяных заторах, как челюскинцы» 20.04.2024, 13:33

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Потопы в Томской, Тюменской и Курганской областях РФ не прекращаются.

В регионах России уже три недели сохраняется сложная ситуация в связи с паводками. Под Тюменью волонтеры укрепляют дамбы мешками с глиной, уровень воды в Тоболе превысил максимум за 30 лет, а в Томской области переживают в ожидании начала ледохода.

Жители пострадавших регионов рассказали «Новой-Европа», как они пытаются выжить во время наводнений.

Томская область

В Томской области 12 апреля ввели муниципальный режим ЧС в границах Заречного и Спасского сельских поселений. Для местных жителей развернули временные пункты размещения в других селах. Спустя три дня режим расширили на Калтайский и Зоркальцевский районы.

14 апреля разрушилась земляная дамба, отделяющая Томь и Сенную Курью. Вода из реки почти сразу затопила дорогу под Коммунальным мостом и начала поступать в озеро.

Жительница Томска Оксана в разговоре с «Новой-Европа» отметила, что дамба стояла около одного из главных мостов Томска на другой берег:

— Это все серьезно. Говорят, что дамбу потом засыплют, когда паводок пройдет. Еще может размыть мост, но у нас пока ледохода даже не было. Из-за того, что подмыло эту дамбу, у нас затопило деревню Черная речка, и СНТ «Левобережье», и СНТ «Нерудник», которые находятся рядом с мостом. Река Томь их залила. А река Ушайка разлилась тоже, затопила поселок Заварзино, перелилась через дорогу, несколько домов подмывает.

Оксана отмечает, что сейчас вода убывает, «потому что Томь стоит».

«С набережной видно, как МЧС почти каждый день подрывает лед, но это как мертвому припарка, потому что ничего не меняется. У нас очень большие ледяные заторы, даже не подтаяло ничего. Когда это все пойдет, это будет… Даже не знаю, как назвать», — говорит женщина.

Также, по ее словам, «дорогие дачи» в Советском районе «оказались в ледяных заторах, как челюскинцы». Она предполагает, что когда начнется ледоход, то «глыбы льда снесут все имущество»:

— Людей из сел сейчас пытаются эвакуировать, но многие остаются, потому что боятся мародеров. Еще люди хотят переждать большую воду. Потому что я не представляю, куда и как ехать. Вот деревни рядом с Томском, заберут люди с собой собаку и кошку, но как корову или куриц увезти с собой? Куда? Кто-то остается, кто-то уезжает. В основном эвакуируют людей в деревнях в других районах области, там попроще.

В упомянутом Оксаной «Левобережье» многие дома оказались затоплены почти полностью. Сейчас вода стала уходить, но не все жители готовы возвращаться.

«Вода пришла очень быстро, внезапно, после первого взрыва льда на реке. Взрывной волной прорвало, и она пошла. Дом затоплен, все затоплено», — рассказывала местная жительница Светлана Марченко.

Они сообщила, что в первый день подтопления вода «накрыла» почти 80% поселка. Ей пришлось быстро эвакуироваться вместе с домашними животными.

«Я после взрыва… буквально за пять минут успела взять двух собак, кошку, кое-какие вещи, забежать на второй этаж. Обесточила дома все. Сутки прошли в надежде, что это будет, как в 2010 году, когда вода ушла спустя два-три часа после затопления. Но, понимая на следующий день, что ситуация будет хуже, я позвонила и вызвала МЧС», — поделилась Светлана.

После эвакуации Светлана с детьми вернулась проведать дом и хозяйство. Там она выяснила, что до участка до сих пор можно доплыть только на лодке.

Местные власти обещают выплатить не более 50 тысяч рублей на семью для жителей населенных пунктов, где был введен режим ЧС муниципального характера, а для остальных — не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области — 45 432 рублей на семью.

Курганская область

В Курганской области также действует режим ЧС. По последним данным курганских властей, подтоплены более 5,4 тысячи жилых и дачных домов, эвакуированы почти 14 тысяч жителей.

«Принципиально важно сейчас <…> окарауливание дамбы: не допустить никаких протечек, очень быстро их ликвидировать, для того чтобы не запустить воду в город. В этом случае гораздо больше домовладений, в том числе многоэтажных домов, могут попасть в зону подтопления», — сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

В регионе, в частности, затопило СНТ «Дружба КЗКТ». Одна из местных жительниц рассказала «Новой-Европа», что у нее под воду ушел дачный дом. Она смогла вывезти оттуда только немного вещей, но большую часть пришлось оставить.

«На перекрестке улиц Ермака и Белинского есть старый колодец, труба от которого уходит в Тобол. Только сегодня обнаружились пузырьки со стороны реки; это говорит о том, что она наполняется под давлением. Есть риск выхода воды в микрорайон через колодец за дамбой», — пишет телеграм-канал «Курганистан».

По мнению местной жительницы Светланы, проблема возникла из-за того, что «вся ливневка, выходящая в Тобол, была перекрыта».

В селе Нижнетобольное власти объявили общую эвакуацию. При этом местным жителям не объяснили, куда они могут перевезти свой скот.

«А куда скотину людям девать — сказать забыли. Это к слову, про упертых людей, которые до последнего не эвакуируются», — делился мнением один из подписчиков «Курганистана».

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. Также сложная ситуация сохраняется в селе Кетово — и там уровень воды держится выше 10 метров. 17 апреля ночью из населенного пункта эвакуировали жителей 46 улиц.

«В Кетово уже все, что можно, утонуло, можно расслабиться. Как Шумков сказал — «еще наживем». Правда, есть у него имущество в затопляемой зоне или нет, не уточнил. И как наживать — тоже», — заявил один из местных жителей.

Также из-за паводков, по словам курганца, «весь мартовский урожай бананов ушел под воду».

«Очень много воды пришло с Казахстана. Теперь бананы, скорее всего, придется завозить из-за рубежа. Процентов 20 если соберут урожая, и то ладно. Все, что в пойме было, все [пропало]», — заявил он в разговоре с «Новой-Европа».

Тюменская область

В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС. Спустя 10 дней уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысил исторический максимум и достиг отметки в 839 сантиметров. Такого масштаба затоплений не было в регионе с 1947 года.

Жительница Тюмени рассказала «Новой-Европа», что в самом городе все спокойно. Пострадавших из Казанского района, по ее словам, эвакуируют в «в подтопляемую же Ильинку».

Другая собеседница «Новой-Европа» сообщила, что в одном из сел Казанского района местные жители сами помогают строить дамбу. Участница строительства рассказала, что районная администрация поставляет мешки к дамбам, чтобы волонтеры наполняли их глиной.

«Волонтеры (от работников различных ведомств до самых простых граждан, школьники, студенты и даже дети, которые приезжают со своими родителями), а также и работники администрации трудятся добровольно, защищая родину, потому, что в Казанском районе живут самые сплоченные патриотичные, искренне любящие свое село люди», — заявила она.

«Ситуация критичная, многие деревни действительно находятся в воде, вода в домах», — рассказала собеседница «Новой-Европа». Местный райцентр не так сильно пострадал, но даже там местами присутствует вода, которая от дамб направлялась по руслу реки.

В селе Казанском, окруженном водой, волонтерам помогают даже дети. Восьмилетний Артемий рассказал журналистам, что приходит после уроков на площадку и работает наравне со взрослыми.

«Я начал работать вчера. Разворачиваю мешки и подаю их. Не считал, сколько уже мешков завязал. Я завязывал, завязывал — за все два дня мешков 30, наверное» — поделился он.

Губернатор региона Александр Моор также заявил, что село Казанское находится в окружении воды, но держится.

«Река Ишим сейчас напоминает море. Здесь своевременно нарастили насыпи. Если бы мы этого не сделали, вода уже бы перелилась через них. Экстренные службы и добровольцы работали и работают круглыми сутками. Но никто не знает, как поведет себя стихия. Поэтому жителям сел ниже по течению эвакуироваться нужно как можно быстрее», — сказал он.