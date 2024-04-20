Леонид Судаленко: Лукашенко необходимо поставить жесткий ультиматум 6 20.04.2024, 14:02

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Людей в Беларуси нужно немедленно спасать.

В Брюсселе состоялась встреча Делегации по связям с Беларусью Европейского парламента. В качестве спикеров из Беларуси на встрече выступили правозащитник и бывший политзаключенный Леонид Судаленко, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо.

Правозащитник, бывший политзаключенный Леонид Судаленко рассказал о личном опыте и пытках, через которые пришлось пройти в заключении:

«Я Леонид Судаленко, белорусский правозащитник, за мирную деятельность по защите жертв репрессий 2020 года брошенный на три года в тюрьму. Освободившись по окончанию срока, был вынужден из-за продолжающихся репрессий покинуть Беларусь. Следом режим Лукашенко предъявил новые обвинения, угрожая заочным судом отправить в тюрьму уже на семь лет, обвинив в «содействии экстремистской деятельности», а фактически за то, что не молчу, рассказываю о пытках, о нечеловеческих условиях, в которых находятся тысячи белорусских политзаключенных.

После выхода из тюрьмы чувство отчаяния и безнадежности не оставляют меня ни на один день. Очередная смерть белорусского политзаключенного за тюремной решеткой только усиливает эти чувства и меня вновь охватывает беспомощность. Вновь всплывают мысли о пытках, о нечеловеческих условиях, в которых содержат политических.

Интеллектуально там каждый задумывается о смысле жизни, переосмысливает ее и, возможно, не раз с ней прощается. Морально там вдвойне тяжело, потому что понимание правового хаоса не отпускает ни на минуту – политические за решеткой без преступления, только за то, что несогласны, за то, что требуют перемен!

Стресс и постоянная агрессивная среда медленно отнимают здоровье. Особенно в штрафных изоляторах, где пытают холодом, где отбирают нательное белье, не дают матрасы и постельное белье, где плохое питание, недостаток витаминов и прогулок. Где политических месяцами и даже годами держат в одиночных камерах без связи с внешним миром, где полное отсутствие медицинской диагностики здоровья, где нет связи с внешним миром.

А в перерывах между изоляторами политических насильно отправляют на грязную и вредную работу в холодные промышленные цеха. Учитывая большую продолжительность этих испытаний, немногие выживут без вреда для своего здоровья. И мои мысли сегодня о 60-летнем белорусском соратнике по правозащите Алесе Беляцком, лауреате Нобелевской премии мира, брошенном в тюрьму на 10 лет. Его держат в холодной одиночной камере, откуда приходят новости о заметном ухудшении его здоровья. И я не нахожу ответ на вопрос, что мы будем делать, когда в один из дней узнаем, что его здоровье не выдержало пыток…

Мои мысли сегодня о тысячах иных политзаключенных, о правозащитниках, о журналистах, профсоюзных лидерах и политиках, о просто неравнодушных белорусах, выживающих в тюрьмах без преступлений. Мои чувства — чувства выжившего свидетеля, это то, что беспокоит и не оставляет меня в покое сегодня», — сказал правозащитник.

Леонид Судаленко также рассказал, что в витебской колонии № 3, где он отбывал наказание, из 1000 заключенных — 300 были политзаключенными, то есть практически треть. Узники совести вынуждены ходить со специальными желтыми бирками и условия содержания для политзаключенных несравнимо жестче, чем у остального контингента.

По слова правозащитника, необходимо немедленно спасать людей, поскольку выжить в тюрьме сегодня крайне сложно.

«Лукашенко необходимо поставить жесткий ультиматум и потребовать освободить политзаключенных, иначе смертей в тюрьмах будет больше», — уверен Судаленко.

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