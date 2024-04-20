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Уничтожение российского Ка-27 над Крымом: названы имена ликвидированных членов экипажа

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  • 20.04.2024, 14:20
  • 5,594
Уничтожение российского Ка-27 над Крымом: названы имена ликвидированных членов экипажа

Вертолетом командовал уроженец Сызрани.

В результате уничтожения над временно оккупированном россиянами Крымом вражеского корабельного многофункционального вертолета Ка-27 ликвидированы четыре члена экипажа.

Уничтожен, в частности, командир экипажа Азиз Шаяхметов, сообщил в Telegram Анатолий Штефан «Штирлиц».

По его данным, «минусованы» также воздушный стрелок Александр Соловей и бортовой техник Иван Степин.

По словам «Штирлица», еще «грузом 200» стал штурман Никита Токарчук.

В российской соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что Шаяхметов является уроженцем российского города Сызрань, он родился в 1996 году.

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