«Все вещи были порезаны на лоскуты» 6 20.04.2024, 14:33

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Белорусы рассказали о мести бывших и как мстили сами.

«Давай расстанемся друзьями» — расхожая формулировка, которой мало кто придерживается в реальной жизни. Одно дело — сделать вид, что не заметил бывшего партнера в людном месте, а другое — целенаправленно мстить ему после расставания.

Onliner собрал истории читателей о мести — от относительно безобидных до меняющих жизнь.

Имена героев в тексте изменены.

Алина: «И сейчас поступила бы так же»

Чаще герои сообщали о том, как им мстили бывшие партнеры. Но Алина решила рассказать о том, как свела счеты с парнем сама. Хотя отношения закончились семь лет назад, девушка и сейчас ни о чем не жалеет.

Молодые люди встречались, когда им было по 20 лет. Однако отношения закончились из-за измены парня. Когда Алина узнала о произошедшем, она тут же собрала вещи и съехала. Правда, сразу забрала не все, оставшуюся одежду попросила передать через друга. Девушка открыла рюкзак — и ее ждал «сюрприз»: все вещи были порезаны на лоскуты. Так в истории появляется первая месть — за расставание.

Но у Алины на это уже был заготовлен ответ. Девушка знала, что ее бывший молодой человек максимально оттягивал службу в армии. На тот момент у него была хорошая работа в IT с высокой зарплатой, которую он боялся потерять из-за долгого отсутствия. Алина позвонила в военкомат и назвала адрес его проживания. В итоге парню прислали повестку и забрали на службу.

— Я сомневалась ровно секунду, но потом вспомнила, что он сделал. Так что сомнения быстро прошли, и я решилась. Об этом до сих пор никто не знает. Друзья смеются, что это была я, но искренне в это никто не может поверить. Кстати, работу он действительно потерял. Мы больше никогда не виделись, но и сейчас я поступила бы точно так же.

Марина: «Бывший супруг даже предлагал стать крестной его дочери»

История Марины — тот самый случай, когда месть подают холодной. Можно даже сказать заледеневшей: с момента расставания до ключевых событий прошло около восьми лет.

Поженилась пара в начале 2000-х. Как часто бывает, сначала на эмоциях молодые люди не замечали различий во взглядах. Она — творческая личность, окончила Академию искусств, а после — магистратуру, аспирантуру… Он — пытается совмещать учебу с работой в строительной сфере — как следствие, нестабильные заработки, частая смена работы. В семье начались постоянные разногласия. Точку в отношениях поставила Марина — со словами о том, что чувств больше нет.

Развелись супруги не сразу, зато без претензий, споров и раздела имущества. Они остались в приятельских отношениях — настолько, что именно Марину бывший муж попросил присмотреть за домом в частном секторе в Минске, а при желании — и поселиться в нем. К тому моменту он сам жил в Москве, был в отношениях с девушкой, которая ждала от него ребенка.

— Изначально я предложила сдавать дом в аренду. Но бывший муж настоял на том, что не хочет. Мол, никто лучше меня за домом не присмотрит, а они сами смогут свободно приезжать сюда, когда им захочется.

Иногда он с семьей действительно приезжал в Минск. Мы общались, с его супругой и детьми у меня тоже были хорошие отношения. Однажды даже поступило предложение стать крестной их дочери, но не сложилось. Мне приходилось бывать в Москве, они предлагали остановиться на пару дней у них. Так что ничего не предвещало дальнейшего исхода.

С начала пандемии семья в Минск не приезжала, но все это время бывшие супруги поддерживали связь по телефону. Марина делала в доме ремонт и показывала результаты. По ее словам, все были довольны.

— С прошлой весны у них начались семейные проблемы, и на связь уже никто не выходил. Изредка бывший муж мог что-то ответить, дав понять, что его супруга начала высказывать претензии к общению со мной. Но я ни в коем случае не хотела им навредить, тем более у меня была своя личная жизнь.

В тот период Марина работала в кино. В начале июня она уехала на съемочную смену и попросила сестру присмотреть за котом. Но в доме сестра Марины обнаружила не только кота, но и всю семью ее бывшего мужа: спустя четыре года они приехали в Минск без предупреждения.

— Вечером после работы я приехала и увидела часть своих вещей в пакетах. Мы договорились, что остальное я заберу в ближайшее время. Вещи были выставлены в сарай. В дом меня не пускали, хоть я была зарегистрирована там. Пришлось вызвать участкового, который принял от меня список недостающих личных вещей, среди которых были документы на машину. Они все подтвердили, ссылаясь на то, что вернут вещи на условии выселения и выписки меня из этого дома.

Я человек творческий, там были мои работы, портфолио за весь период деятельности, документы, все договоры подряда с предыдущих проектов, одежда, личные вещи… Их дочь проговорилась, что они все сожгли.

Свои вещи Марина так и не вернула. Она и сейчас уверена, что это было не следствие бытовых разногласий, а именно тщательно спланированная месть — реализованная, как только появилась возможность. На момент развода супруг так и не принял тот факт, что ее чувства прошли. Он был глубоко ранен и даже спустя десяток лет не смог ее простить.

Артем: «Прислала фото в свадебном платье всем моим родственникам»

Артем и его бывшая девушка были вместе около пяти с половиной лет. До свадьбы дело не дошло — это было одной из причин постоянных конфликтов. «Добила» отношения, по мнению парня, покупка автомобиля. Девушка утверждала, что он променял ее на машину: эти деньги можно было потратить на свадьбу. Машина, кстати, нужна была для работы. В итоге инициатором расставания стал сам молодой человек.

— Она долго не могла с этим смириться. После расставания я пытался сохранить какие-то дружеские отношения, но мне это не удалось. По малейшему поводу она выводила нас на выяснение отношений, которых у нас уже не было.

Какое-то время бывшие партнеры не общались — пока девушке не понадобилась помощь.

— Я приехал к ней, она вела себя очень развязно и настойчиво. В тот момент я окончательно понял, что поступать как взрослые адекватные люди не получится. Чуть позже я узнал, что у нее уже давно есть парень, а моя помощь ей была нужна, чтобы отомстить уже ему, изменив со мной. В этот момент я понял: наше расставание было правильным решением. Через полгода они поженились.

Бывшая девушка заблокировала Артема во всех соцсетях, а вот с его родными стратегия поведения была совсем иной. Так как пара была вместе не один год, со многими девушка была знакома. В день собственной свадьбы она разослала им свое фото в свадебном платье, хотя к тому моменту общение ни с кем не поддерживала.

— С расставания прошло три года, я был уже в отношениях, и моя замужняя бывшая начала сталкерить мою новую девушку в соцсетях. Думаю, она следила за количеством моих подписок в Instagram, увидела там нового человека и подписалась. Но это не все: она начала активно отвечать на сторис — в негативном ключе. Мы договорились никак не реагировать.

А однажды мы случайно встретили ее в городе, и она настояла на том, чтобы мы вместе прошлись. Она называла мою девушку по имени и беспрерывно говорила. А через несколько недель написала мне, оскорбляя нас обоих.

После этого бывшая девушка Артема продолжила регулярно писать его нынешней партнерше в соцсетях. А еще — его семье, рассказывая о проблемах в собственных отношениях. Самому парню она звонила с незнакомого номера.

— Когда я спросил, зачем она все это делает, она сказала, что это чисто женское поведение. И даже пообещала извиниться перед моей девушкой, потому что якобы все это было сделано на эмоциях. Но она так и не извинилась. У нее в жизни есть проблемы, но отыграться она пытается на других. А я счастлив в текущих отношениях, и ей, наверное, больно от этого.

Маргарита: «Даже для мести выбрал самый дешевый вариант»

История Маргариты больше напоминает сюжет пранка, чем реальную жизнь. Со своим бывшим молодым человеком она встречалась около года. Познакомилась пара в дейтинговом приложении. Парень сразу предупредил: на первом свидании — только прогулка, а девушек, для которых важен поход в ресторан, а не личность, он презирает.

Когда отношения уже начались, список табу пополнился большим количеством пунктов: цветы — выброшенные деньги, подарки — вымогательство, поход в заведение — признак плохой хозяйки, новая одежда — желание найти себе кого-нибудь побогаче. А повод для неуверенности у парня был: он перебивался случайными заработками, бо́льшую часть времени играя в компьютерные игры.

Если сначала Маргарита была очарована интересным собеседником, то со временем начала чувствовать себя уязвленной: хотелось внимания и сюрпризов хотя бы по праздникам. Отсутствие цветов, подарков и хоть какого-нибудь досуга были причиной регулярных ссор в паре. Но за все время отношений Маргарита так и не получила ни одного букета.

Устав от бесперспективных отношений, девушка написала о том, что хочет расстаться, в мессенджере. В ответ на это парень удалил всю переписку и заблокировал ее.

— Через месяц после этого был мой день рождения. Мы с компанией подруг собрались у меня дома. И тут — звонок от курьера: «Маргарита, буду через 10 минут, у меня для вас доставка». Я обрадовалась: думала, сюрприз.

Приходит курьер, а у него в руках шесть красных гвоздик, перевязанных черной лентой. Там было написано, кажется, «Вечная память». Я начинаю говорить, что в доставке что-то перепутали, но в заказе был указан не только мой адрес, но и мои имя и номер телефона.

Девочки начинают кричать, чтобы я срочно унесла цветы из дома: вдруг порча? Ну, знаете, от шока и не такое придет в голову. Я закрутила цветы в пакет и спустилась вниз, чтобы выбросить «букет» как можно дальше, даже не стала проверять записку. Было отвратительно держать это в руках. Но разгадка пришла довольно быстро. Через 10 минут я получила сообщение от бывшего парня со словами «С днем рождения, ****!».

Конечно, настроение было подпорчено, и эта тема стала главной в тот вечер. Мы с девочками обшутили ее со всех сторон. Они говорили тосты, что я всегда добиваюсь своих целей — даже цветы в итоге получила! И что я особенная девушка, которой прислали даже не две гвоздики, а целых шесть.

Кстати, я читала новости о похожей мести, но там отправляли огромный венок. А он даже тут зажмотил: выбрал самые дешевые цветы.

Вскоре Маргарита переехала на другую квартиру. Бывшего парня она заблокировала везде, где смогла. Общих знакомых у них не было, так что больше девушка ничего о нем не слышала.

Андрей: «Теперь с расставанием не тяну»

Последняя история — от Андрея. Отомстить ему решила девушка, с которой он общался всего несколько месяцев. Сам парень даже не называет это полноценными отношениями. Девушка хотела все время тусоваться, ходить на вечеринки и в бары, а он — проводить больше времени дома или с друзьями. Когда стало понятно, что их интересы слишком расходятся, Андрей предложил прекратить общение или перевести его в формат дружбы.

— Мне кажется, она была в ярости. Она кричала, потом плакала, потом снова кричала. Я успокаивал ее как мог, но все же не пошел у нее на поводу и уехал.

На следующее утро я увидел больше сообщений, чем обычно. Оказалось, что она разослала мое очень личное фото то ли всем моим подпискам в соцсетях, то ли выборочно. Непонятно, потому что написали мне только близкие друзья. Остальные, вероятно, вежливо промолчали. Она отправила его даже моей маме! На что та отреагировала только одной фразой: «Слава богу, что вы разошлись».

Я знаю, что можно было написать заявление в милицию, но я не стал этого делать. Хотелось просто забыть обо всем, да и жалко ее было. Друзья отнеслись с пониманием, иногда подшучивают надо мной, но без издевок. А она потом извинялась, мотивировала поступок тем, что была очень пьяна. И обещала все удалить.

Конечно, было неприятно, но не смертельно. Я списываю все на молодость и глупость. Но выводы сделаны — теперь, когда понимаю, что нам не по пути, с расставанием не тяну.