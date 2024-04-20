Белорус вложил $300 тысяч в Mitsubishi Lancer Evolution 20.04.2024, 15:32

А теперь продает его значительно дешевле.

Владимир Горлач из Минска за 12 лет вложил в Mitsubishi Lancer Evolution около 300 000 долларов, все ради участия в именитых гонках, пишет abw.by.

Он не новичок в автоспорте: он принимал участие в соревнованиях RHHCC и в Чемпионате Республики Беларусь по автомобильным кольцевым гонкам, а также был участником нескольких этапов серии СМП РСКГ в классе «туринг».

В копилке пилота титулы чемпиона Республики Беларусь по скоростному маневрированию, по автомобильным кольцевым гонкам, серии RHHCC и ряда других соревнований.

– Владимир, с чего начинался ваш путь в автоспорт?

– Начинал я с белорусского Time-Attack, и, если мне не изменяет память, четыре года его выигрывал. После этого включился в российский чемпионат и несколько лет достаточно успешно там выступал: побеждал в разных классах, а иногда занимал второе или третье место. Также участвовал в белорусских кольцевых гонках в классе Open 2000 и выиграл чемпионат Беларуси. Являюсь кандидатом мастера спорта по автомобильному спорту.

– Были ли попытки попасть в какую-то именитую команду, которая могла бы вас спонсировать, чтобы это было уже вашей основной работой?

– Вы имеете в виду частное спонсорство? Интереса к этому никогда не было – не люблю ходить с протянутой рукой. Что касается команд с именем, то какое-то время я выступал за команду RUMOS Racing, которая участвовала в российской серии кольцевых гонок РСКГ. В принципе, любой человек с маломальским опытом может попасть в именитую команду. Вопрос в том, сколько денег вы за это место заплатите и что вы от этого получите.

– Стоит ли человеку, который заинтересовался автоспортом, сразу начинать строить свой гоночный автомобиль?

– Начинать в автоспорте, на мой взгляд, стоит с Time-Attack – начальной дисциплины, в которой вы поймете, что такое автомобиль, как им управлять, как нужно правильно ездить. Но ни от одного гражданского автомобиля вы никогда не получите то, что даст вам настоящий спортивный автомобиль, который изначально спроектирован спортивным, а не сделан спортивным. Но стоит заметить, чтобы хорошо подготовить хороший автомобиль для Time-Attack, потребуется гораздо больше средств.

Не имеет смысла лезть в тюнинг: на начальном этапе это бесполезное занятие, тем более без глобальных вложений вы никогда не добьетесь от своего гражданского автомобиля, чтобы он ехал интересно, весело и классно управлялся.

– Но у вас такой автомобиль есть – это небезызвестный Lancer Evolution.

– Да, я потратил 10 лет на его становление, а если считать с момента его покупки, то выходит и все 12.

– Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как преобразился автомобиль за эти 12 лет и сколько в него было вложено, каких побед он достиг и почему сейчас выставлен на продажу.

– Постройка автомобиля началась в 2014 году. В стандартный автомобиль установили каркас, хорошую подвеску и поехали на самый популярный российский чемпионат по Time-Attack – Headset. Машинка была бодрая, и поэтому я всегда был «на тумбе» – занимал призовые места.

– Как вы пришли к тому, что нужно его переделать?

– В Беларуси, к сожалению, не было достаточно большой конкуренции. После того, как несколько раз выиграл чемпионат Беларуси, стало скучно и нужно было двигаться дальше. И поэтому возникла необходимость автомобиль усовершенствовать.

В результате от стандартного EVO здесь мало что осталось: наверное, блок, корпус, коробки и какие-то части силовой конструкции кузова и частично передние лонжероны – все остальное было вырезано, удалено, переделано и облегчено. Весь обвес сейчас из сухого карбона, какие-то детали из стекловолокна, из кевлара, алюминия, титана и так далее. Бюджет был огромен.

В автомобиле нестандартная подвеска. Раньше тут был MacPherson, а сейчас треугольные рычаги с push-rod из обычного металла, потому что нужно было соблюсти и гибкость рычага, и его прочность, поэтому пришлось где-то пожертвовать весом и делать из стали. Это был долгий мучительный процесс протяженностью в 5 лет, когда мы делали, а потом, если что-то было не так, переделывали снова и снова. Сейчас этот автомобиль уже не имеет никаких детских болезней и готов полноценно мчать во весь опор. Для разработки подвески использовали инженерные программы – работа была достаточно серьезная. И это касалось не только передней оси. Задняя ось тоже была сильно переработана.

Подкапотное пространство также строилось много лет. Внешне здесь, казалось бы, стандартный двигатель 4G63T, но от него осталось, наверное, только название: он полностью оттюнингован, переработан и подстроен под свои цели. Всё на армированных шлангах и на фитингах, которые никогда не дадут сбой.

Машина для тайма не рассчитана на длительную езду, поэтому пробеги у автомобиля достаточно небольшие, и этот двигатель может быть очень «долгоиграющим».

Все карбоновые элементы делались вручную: проектировались в программе, на основании проекта лепили сначала образец, после этого делалась пресс-форма, и далее из карбонового мата создавались конкретные детали.

У данного автомобиля достаточно большой клиренс: если мы сейчас снимем с него плоское дно, то увидим, что клиренс составляет около 15 см. Но за счет того, что днище крепится к полу автомобиля через кронштейны, регулируя их высоту, мы можем добиться необходимых нам 5–6 сантиметров. Оптимальный же зазор между землей и плоским днищем – это 4 см. Но на дороге любая ямка практически лишает вас машины.

Автомобиль изначально строился под возможность езды на спиртобензиновой смеси. Поэтому здесь интегрирован датчик определения автоматического содержания спирта в топливе и подстройки прошивки. Все фитинги, все уплотнения топливной системы, все шланги, которые установлены на автомобиль, специальные и не разлагаются при контакте со спиртом.

Машина выставлена на продажу за $100 000, но построить ее стоило в несколько раз дороже. Здесь установлена полноценная телеметрия, стандартный спортивный руль, передняя фальшпанель, спортивный ковш, система пожаротушения, облегченный аккумулятор. Все данные из данной приборной панели загружаются в компьютер, и ты можешь посмотреть точные данные, что происходило с твоим шасси и мотором в любой момент времени.

– Планируете ли вы возвращаться в кольцевые гонки?

– В «туринг», наверное, уже нет. В российском «кольце» этот класс стал достаточно малочисленным. И остались действительно профессиональные пилоты, те, которых мне «объехать» маловероятно, поскольку это люди, которые всю свою жизнь, начиная с детства, занимаются автомобильным спортом, которые живут в автомобиле и для которых это является работой. Для меня же это все-таки хобби и получение удовольствия.