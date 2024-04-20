СМИ: США могут использовать против Ирана специальные ракеты 20.04.2024, 15:41

В чем их особенность.

Военно-воздушные силы США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что американские ВВС незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными.

При этом отмечается, что ракеты не причиняют вреда мирному гражданскому населению.