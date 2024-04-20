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«Лукашенко играет в гонку вооружений»

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  • 20.04.2024, 16:16
  • 4,088
«Лукашенко играет в гонку вооружений»

Но ему никогда ее не выиграть.

В белорусские войска поступает новая партия радиорелейных станций «Сосна-2», заметил читатель сайта Charter97.org.

Станция принята на вооружение в 2019 году. Имеет антенну высотой 34 метра, обеспечивающую связь на расстоянии 40 километров В мобильной платформе используется шасси МАЗ-6317 с колесной формулой 6 на 6. Стоимость такой станции может доходить до $3 миллионов.

«В Беларуси ужасные дороги и серьезные проблемы в коммунальной отрасли. Белорусы бегут за границу из-за нищенских зарплат и репрессий. Большинство предприятий работают в ноль или терпят убытки. А режим Лукашенко играет в гонку вооружений, которую ему никогда не выиграть у НАТО», — пишет читатель.

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