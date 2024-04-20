Стало известно, какое печенье помогает похудеть 1 20.04.2024, 16:44

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В них много полезных веществ.

Для обеспечения продолжительного чувства сытости и похудения лучше употреблять печенье с низким содержанием сахара и высоким — клетчатки. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Найджел Денби.

Врач рассказала, что цельнозерновые продукты, такие как овсяные хлопья, обеспечивают организм энергией и полезными пищевыми волокнами. Иногда в качестве завтрака можно заменить кашу печеньем. При этом при выборе продукта стоит ориентироваться на количество сахара и клетчатки в нем.

Диетолог рекомендует выбирать печенье, содержание сахара в котором не превышает 22,5 грамма на 100 грамм продукта. Такие кондитерские изделия подойдут людям, желающим сбросить вес, поскольку они помогают поддерживать сахар в крови на стабильном уровне и избегать усиления аппетита.

Также более длительному чувству сытости способствуют растительные волокна. Чаще всего при изготовлении печенья производители добавляют в тесто овсяные хлопья, сухофрукты и орехи. Эти продукты обладают более медленной перевариваемостью и способностью «заполнять» желудок.