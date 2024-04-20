The Washington Post рассказала, сколько Россия может вести войну 4 20.04.2024, 16:52

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Кремль перестроил экономику на военный лад.

Российская армия сейчас имеет больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения. Кремль перестроил экономику на военный лад и может поддерживать наступление как минимум в течение следующих двух лет. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Россия нарастила военное производство, пополняя запасы оружия и боеприпасов. Стране-агрессору удалось восстановить свои потери на войне в Украине, перенастроив свою экономику на военный лад. Мощности Кремля работают на повышенной скорости, чтобы произвести или отремонтировать старое оборудование, покупая запчасти в Иране, Китае и Северной Корее.

«Россия не производит много своей современной боевой техники. Но производит гораздо больше более простого оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для массовых солдат», - отметили в материале.

В последние месяцы западная военная помощь Киеву замедлилась, особенно от США, тогда как РФ активно перевооружала свои силы и обновляла оружие.

Сначала официальные лица США считали, что война в Украине существенно ослабила армию оккупантов. Однако верховный командующий США в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи недавно заявил в Конгрессе, что теперь в российской армии больше солдат, чем в начале вторжения, а российские войска «продемонстрировали ускоренную способность учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя как тактическим, так и технологическим».

Путин утвердил рекордное увеличение военных расходов на 2024 год. Диктатор планирует потратить около 115 миллиардов долларов, что составляет почти треть общего годового бюджета страны. Российские чиновники, в частности министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, заявили о рекордных показателях военного производства. Сторонники российского диктатора Путина докладывали, что производство бронетехники якобы увеличили в четыре раза, поставки танков в пять раз, а производство беспилотников и артиллерийских снарядов почти в 17 раз.

Аналитики считают, что Россия может производить до 330 танков в год, однако на самом деле производит лишь половину из этой цифры. Как отметили в The Washington Роѕт, РФ смогла отремонтировать около 1140 танков, которые потеряла в 2023 году, убрав пыль и восстановив старую броню, взятую со склада.