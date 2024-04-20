Мобильные операторы вводят очередные изменения для клиентов 20.04.2024, 16:55

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Изменения появятся у А1 и МТС.

Мобильные операторы вводят очередные изменения для своих клиентов. Новшества появятся у компаний А1 и МТС, пишет «Зеркало».

Компания А1 с 26 апреля будет по-новому взимать с клиентов-физлиц деньги за услуги фиксированной связи. «Действующие пользователи тарифов фиксированной связи, осуществляющие оплату счетов по факту оказания услуг, будут переведены на порядок расчета на основе предоплаты в период с 26 апреля по 31 декабря 2024 года», — сообщает компания.

Также A1 с 29 апреля изменит условия оказания некоторых услуг кабельного телевидения. Так, с этой даты часть действующих и архивных тарифных планов для клиентов-физлиц «будут сгруппированы и переименованы по принципу одинаковой стоимости». При этом с 1 мая компания изменит стоимость услуг кабельного телевидения.

Компания МТС расширит список партнеров по услугам в роуминге. «Дополнительные направления и роуминговые партнеры появились в услугах „1 ГБ за границей“, „1 ГБ у соседей“, „Unlim за границей“ и „Турбокнопка за границей“. Изменения начнут действовать с 30 апреля, — сообщает оператор. — Теперь пользоваться услугой „1 ГБ за границей“ можно в Азербайджане, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Пакистане, Узбекистане и Черногории».

Как уточняется, также эта опция начнет действовать в сетях партнеров в Венгрии (T-Mobile), Люксембурге (POST), Румынии (T-Mobile), России (MegaFon), Словакии (T-Mobile), Франции и Монако (Bouygues), Хорватии (T-Mobile). В услуге «1 ГБ у соседей» появился новый оператор-партнер в России (Beeline).

При этом с 30 апреля услуга «1 ГБ за границей» не будет оказываться в сетях роуминговых партнеров в Венгрии (Yettel), Словакии (O2), Чехии (O2).