Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии за десятилетие 20.04.2024, 17:29

Будет создано новое подразделение.

В китайской армии будут расформированы силы стратегической поддержки и создано новое подразделение — силы информационной поддержки. Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило правительство, пишет РБК.

Силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

Новое подразделение будет оказывать «ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы», подчеркнул Си Цзиньпин.

Bloomberg называет эти изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.