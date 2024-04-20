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В Беларуси запретили сказки братьев Гримм

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  • 20.04.2024, 17:35
  • 9,838
В Беларуси запретили сказки братьев Гримм

В чем причина.

Госстандарт запретил к продаже ряд детских книг торговой марки «Умка», выпускаемых ООО «Симбат». Это различные сборники сказок, в том числе сказки братьев Гримм.

Проблема оказалась не в содержании. Просто издания, предназначенные для совсем юных ребят, должны соответствовать особенно строгим нормам.

И в книге сказок братьев Гримм неправильными были пробелы между словами.

Так, согласно техническому регламенту Таможенного союза, пробел в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта.

А в продукции «Умки» кегль шрифта равен 5,26 мм, а пробелы составили от 1,8 до 3,8 мм.

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