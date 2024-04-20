К чему приводит сдерживание цен в Беларуси 3 20.04.2024, 21:25

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Результат налицо.

Белстат отчитался о росте цен в марте 2024 года. В годовом выражении инфляция составила 5,6%, месяцем ранее показатель был таким же. За месяц темпы роста цен на продовольствие и услуги несколько замедлились, а вот на непродовольственные товары ускорились, пишет Telegram-канал «Вашы грошы».

По итогам марта продукты в годовом выражении подорожали на 6,2%, непродовольственные товары — на 3,5%, а рост цен на услуги составил 7,1%.

Отдельно за март цены выросли на 0,5%. Для сравнения, в феврале инфляция за месяц составила 0,9%.

Сдерживание цен, очевидно, работает. Обратной стороной ручного регулирования инфляции становятся все более частые банкротства торговых предприятий, общее снижение рентабельности организаций в данной сфере.

Эффективным бизнесам приходится уходить с рынка, поскольку возможность выжить в такой ситуации достается не им, а организациям, которые могут использовать нерыночные лазейки в законодательстве и личные связи.