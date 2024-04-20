Почему Лукашенко заговорил о фермерах 3 20.04.2024, 21:49

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Ничего хорошего для сельского хозяйство это заявление не сулит.

«Новый этап в сельском хозяйстве Беларуси? Лукашенко второй раз за неделю похвалил фермеров» — интригует заголовками агентство БЕЛТА. В последнее время оно взяло на себя функцию толкователя речей правителя, сопровождая публикации характерными подводками: «Что имел в виду президент и при чем тут…»

Возьмем и мы на себя смелость расшифровать очередную идею властей, озвученную во время субботника. Его Лукашенко провел у себя на малой родине за закладкой сада, пишет «Салiдарнасць».

Как уточняет провластная пресса, первый раз фермеры удостоились похвалы на недавнем совещании по вопросам АПК. Второй раз комплименты звучали в Копыси на субботнике, куда «совершенно случайно» пригласили «одного из успешных молодых фермеров», который занимается садоводством.

В обоих случаях правитель выступил с предложением «расширять эту форму хозяйствования на земле, в том числе передавать им дополнительные сельхозугодья».

На первый взгляд это заявление и правда звучит как заявка на «новый этап в сельском хозяйстве Беларуси». Но стоит только вслушаться в то, что об этом говорит ее автор, как становится понятно: обольщаться не стоит, ничего хорошего «новый этап» не сулит ни фермерам, ни всем нам.

На совещании с аграриями правитель пояснил, почему до сих пор не стоял вопрос о расширении фермерства в стране. По его словам, «ранее это было не очень актуально для Беларуси», так как «прежде всего необходимо было спасти сельское хозяйство, а не порезать землю и раздать по кускам».

О том, как власти на протяжении трех десятилетий «спасают» сельское хозяйство, написано немало. О цене спасательной операции не стесняется говорить и сам Лукашенко, в лексикон которого прочно вошли слова и словосочетания «безалаберность», «попустительство», «низкая дисциплина», «коррупция».

Но если кто-то решил, что пришло время фермеров спасать ситуацию в отрасли, снова повторим: не обольщайтесь.

— Если к вам частник состоятельный обратился и хочет в Витебской области или Могилевской взять колхозы какие-то или колхоз целиком, — отдайте. (…) Сегодня частник себя зарекомендовал. И если есть толковые частники, которые готовы работать, — попробуйте.

В чем здесь может быть подвох? Вряд ли даже самому толковому частнику, если только он не входит в ближайший круг Лукашенко, отдадут хозяйство в Александрии. Речь об убыточных предприятиях, которые отдать не жалко.

При словах о состоятельных частниках у любого из желающих сыграть в подобную игру с государством должна вспыхнуть в мозгу фраза из советской комедии «Свадьба в Малиновке»: «Значит, будут грабить». Ибо печальных примеров такой кооперации за три десятка лет было предостаточно.

Но кроме банального желания поживиться за счет частника есть и кое-что еще. Во-первых, идеологическая составляющая. Лукашенко не впервые встречается на публике с фермерами. И здесь прослеживается одна закономерность. Как минимум дважды это были бывшие айтишники, кардинально сменившие род занятий.

И каждый раз пропаганда преподносит это, как естественный и предначертанный путь, подтверждение превосходства традиции над чужеродными новшествами. Мол, лучше работы на земле еще никто не придумал.

И второй момент. В Копыси Лукашенко вдруг вспомнил о польских яблоках. Тут и стало понятно, для чего рядом с ним оказался «толковый частник» из Молодечно.

— Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже, будучи президентом, я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него (фермера) яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. Потому что он знает, что если он гадость на рынок поставит, — мы с него спросим. А спроси иди с поляков…

Переводя на доступный язык: дело не в качестве польских яблок, иначе они не прошли бы санитарный контроль и давно исчезли с магазинных полок, которые занимают годами. Дело вот в этом «мы с него спросим» и в «спроси иди с поляков».

Дав фермеру не самый лучший колхоз (а именно об этом пишет БЕЛТА — о возможной передаче убыточных хозяйств), власть получает более успешного и эффективного хозяина, с которого оно может «спросить». И обязательно спросит.

Кроме того, одну из подсказок-расшифровок дает и сам «спаситель»:

— Если хозяйство не может работать так, как работает фермер или частник, значит, надо забрать землю и передать им, но помочь реализовать продукцию.

И снова расшифруем. Не исключено, что «новый этап в сельском хозяйстве Беларуси» будет выглядеть так: власти сделают состоятельному частнику из числа фермеров предложение, от которого они, в силу сложившейся в стране традиции, не смогут отказаться.

И предложение это будет в том, чтобы взять на себя часть убыточных хозяйств или их земель, в обмен на право государства распоряжаться по своему усмотрению («помогать реализовать продукцию») результатами их работы на этих землях.

Позволим себе небольшой прогноз: ни чем хорошим это ни для фермеров, ни для властей не закончится — проверено временем и множеством прежних экспериментов. Остается только порадоваться за польские яблоки, которым, судя по всему, за место на белорусских прилавках можно не волноваться.