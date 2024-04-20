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Песков нервно отреагировал на решение США помочь Украине

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  • 20.04.2024, 22:01
  • 4,398
Песков нервно отреагировал на решение США помочь Украине
Дмитрий Песков

В Кремле пригрозили ответом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российским информагентствам выделение помощи Украине и конфискацию российских активов.

По мнению Дмитрия Пескова законопроект, который сегодня был принят Палатой представителей США, навредит имиджу и отпугнет инвесторов от этой страны.

«США придется ответить за конфискацию замороженных активов РФ» — цитирует Пескова ТАСС.

Одновременно с этим Песков утверждает, что оказание помощи Украине еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину.

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