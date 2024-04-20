Песков нервно отреагировал на решение США помочь Украине

Песков нервно отреагировал на решение США помочь Украине10
- 20.04.2024, 22:01
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В Кремле пригрозили ответом.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российским информагентствам выделение помощи Украине и конфискацию российских активов.
По мнению Дмитрия Пескова законопроект, который сегодня был принят Палатой представителей США, навредит имиджу и отпугнет инвесторов от этой страны.
«США придется ответить за конфискацию замороженных активов РФ» — цитирует Пескова ТАСС.
Одновременно с этим Песков утверждает, что оказание помощи Украине еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину.