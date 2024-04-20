В США утвердили пакет военной помощи Израилю и Тайваню 20.04.2024, 22:25

Израиль получил $27 миллиардов, Тайвань — 8,1.

Палата представителей США проголосовала за законопроект помощи Израилю и Тайваню в субботу, 20 апреля. Это стало известно из онлайн-трансляции голосования.

В частности, США выделили 8,1 млрд долларов помощи Тайваню согласно законопроекту 8036.

Также конгрессмены проголосовали за выделение помощи Израилю почти на 27 млрд долларов. Закон приняли 366 голосами, сообщает CNN.

Этот пакет включает:

26,4 млрд долларов на помощь Израилю;

4 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны Железный купол и Праща Давида;

1,2 млрд долларов на систему обороны Железный луч;

4,4 млрд долларов на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю;

3,5 млрд долларов на закупку передовых систем вооружений и других товаров по программе Зарубежное военное финансирование;

9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, в частности, на чрезвычайную продовольственную помощь, жилье и базовые услуги — населению, страдающему от кризисных ситуаций.