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Президент Литвы: Дуда помог изменить отношение Трампа к Украине

  • 20.04.2024, 22:37
  • 2,488
Президент Литвы: Дуда помог изменить отношение Трампа к Украине
Гитанас Науседа

Риторика кандидата в президенты США начала меняться.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что встреча польского лидера Анджея Дуды и Дональда Трампа помогла изменить отношение вероятного кандидата на пост президента США к Украине.

Заявление Науседы приводит LRT.

Литовский президент убежден, что последняя встреча между Дудой и Трампом дала положительный результат.

«Я слышу в последнее время о другой риторике самого Трампа и готовности властей США принять необходимые и долгожданные решения. Думаю, что этот визит и переговоры с Трампом были положительными, они дали положительный результат, и я очень рад за это достижение господина Дуды», – сказал Науседа журналистам в Вильнюсе.

Он рассказал, что еще на конференции Инициативы трех морей обсуждал с Дудой его предстоящий визит в Нью-Йорк и встречу с Трампом.

Дуда и Трамп провели частную встречу в Нью-Йорке в среду, 17 апреля.

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