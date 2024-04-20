Путин перестал появляться на людях 20.04.2024, 22:44

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В основном все мероприятия проходят в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин после выборов вернулся к образу жизни, который вел до начала избирательной кампании. Он снова редко покидает Кремль и свои резиденции. Как пишет «Агентство», за последние две недели в графике президента не было ни одного выездного мероприятия.

Как пишет издание, с начала избирательной кампании президента 8 декабря до 20 апреля Кремль сообщил о 100 выездных мероприятиях с участием Путина. В частности, 31 мероприятие за пределами Кремля и президентских резиденций прошли в последний предвыборный месяц, с 17 февраля по 17 марта. За это время Путин успел посетить Челябинскую область, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.

Однако в последнюю неделю перед выборами (11-17 марта) Путин не выезжал за пределы Кремля или Ново-Огарево.

За месяц с 17 марта по 17 апреля сообщалось только о 10 мероприятиях за пределами Кремля и резиденций, одно из них — концерт честь аннексии Крыма, который прошел на следующий день после выборов. Только один раз за месяц Путин покидал пределы московского региона.

Особенно сильно активность Путина упала в последние две недели. С 5 апреля (в этот день в Орске прорвало дамбу) Путин участвовал только в двух онлайн-совещаниях, посвященных ликвидации последствий наводнения и одном онлайн-совещании с правительством о внедрении российского ПО, созванивался по видеосвязи с губернаторами нескольких областей и Крыма, а также принимал в Кремле Александра Лукашенко и нескольких чиновников. Также он говорил по телефону с главами Ирана и Казахстана Все эти мероприятия проходили в Кремле или Ново-Огарево, отмечает «Агентство».

Ни одной поездки за последние две недели у Путина не было. В частности, 10 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не поедет в пострадавшие от наводнения регионы. За это Путина раскритиковали в соцсетях.

Как напоминает «Агентство», в последний год перед выборами Путин сократил свои поездки до минимума. В 2023 году он провел на людях всего 147 дней. В остальное время он не выезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков.